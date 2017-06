El postminimalismo del prestigioso compositor estadounidense David Lang cerrará este domingo el Festival Sónar 2017 con el estreno en España de su obra 'Death Speaks' en un concierto en L'Auditori, en colaboración con el programa 'Sampler Sèries'.

Muhly ha colaborado con artistas como Björk, Sufjan Stevens, Rufus Wainwright y Anthony And The Johnsons, además de ser autor de bandas sonoras como 'The Reader' y 'Kill Your Darlings'.