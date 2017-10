El lado más pesimista de Jorge Javier: "Me están estafando horas de vida"

Jorge Javier Vázquez no estaría atravesando su mejor momento, ni profesional ni personal. Las bajas cuotas de audiencia de Gran Hermano 18 y las críticas constantes al programa, sumado al conflicto catalán, han conseguido mermar a Jorge Javier que tras no manifestar su opinión sobre la indepencia se convirtió en el objetivo de los más detractores significando "la gota que colmó el vaso".

Jorge confesaba en su blog de Lecturas que ha recibido mensajes muy duros por no dar su opinión sobre la independencia de Cataluña, a lo que el mismo presentador responde: "No me da la gana. Estoy harto". Y es que el dueño del cortijo habría tocado techo y se habría visto superado por las críticas: "Estoy harto de no valorar la opinión de los que no piensan como nosotros. Que nadie venga a decirme que tengo la obligación de mojarme porqué se acabó. Entre todos hemos creado una sociedad en la que no tiene cabida el diálogo".