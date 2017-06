El periodista Rogelio Rodríguez Blanco ha publicado su primera novela, 'El trompetista de jazz' (Editorial Berenice-grupo Alamuzara) en la que rescata la vida de España y París durante los años 20, en plena época de "la generación perdida" y del auge de la música jazz.

"He disfrutado escribiéndola y espero que los lectores también lo hagan --ha manifestado--. Si yo he tenido satisfacción al escribirla, pues espero aportar satisfacción y placer en un tiempo en el que las alegrías no están precisamente altas".