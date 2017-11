La periodista de laSexta Cristina Saavedra, atropellada cuando cruzaba un paso de peatones con su sobrino

La periodista y presentadora de 'laSextaNoticias20H', Cristina Saavedra, ha resultado herida este fin de semana tras ser atropellada el sábado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones junto a su sobrino en la calle Sada (A Coruña), según han indicado a Europa Press fuentes de Atresmedia.

"A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: Gracias infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien. Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida", ha escrito la presentadora en su perfil de Twitter.