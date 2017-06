El célebre periodista de investigación Bob Woodward ha afirmado este miércoles 14 de junio que "el poder del periodismo dice que en primer lugar está la verdad, incluso antes que la vida" y ha añadido que "la prensa, realmente, no tiene límites".

Según ha explicado el periodista durante una ponencia ofrecida en del foro Management & Business Summit 2017 (MABS2017) en Madrid, "en el periodismo práctico no hay límites a las preguntas, no hay nadie tan poderoso que no pueda ser retado de forma abierta".