La película sobre refugiados 'Jupiter's moon' gana el 50 Festival de Sitges

La película sobre refugiados 'Jupiter's moon', del director húngaro Kornél Mundruczó, ha ganado este sábado el 50 Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, por su "valentía" de mezclar fantasía con un tema tan actual.

El Premio Especial del Jurado ha sido para 'Thelma', de Joachim Tier, y el Premio a la Mejor Dirección ha recaído en Coralie Fargeat por 'Revenge', mientras que han distinguido como mejor interpretación femenina Marsha Timothy, 'Marlina the murderer in four acts', y Rafe Spall de 'The Ritual' ha sido reconocido como el mejor intérprete masculino.