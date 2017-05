La película sueca ‘The Square’ se ha alzado con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en su 70 edición. El jurado, presidido por Pedro Almodóvar, ha premiado las interpretaciones de Diane Kruger , por su papel en 'In the Fade', de Fatih Akin, y de Joquim Phoenix , en ‘You Were Never Really Here’, así como a Sofia Coppola en la dirección de ‘La seducción’.