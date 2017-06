Una muestra fotográfica lleva a Madrid la "memoria plural" del conflicto en Colombia, "primer paso para la paz"

El fotógrafo español Álvaro Ibarra ha presentado este viernes, 2 de junio, la exposición 'Macondo' en Madrid. Una muestra que reúne varias decenas de instantáneas que pretenden sacar a la luz distintas visiones, vivencias y lecturas de la guerra que durante años ha enfrentado al Gobierno colombiano con las guerrillas.

Para Ibarra, la situación actual es "el primer paso histórico para el diálogo". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que no habrá realmente paz y reconciliación en el país hasta que no se aclare lo ocurrido durante las últimas décadas y no se haga justicia.