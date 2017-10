Los medios internacionales se hacen eco de la "gigantesca" manifestación de Barcelona

Así, en Reino Unido la BBC abre su portada digital con el titular 'Una gigantesca marcha a favor de la unidad comienza en Barcelona' y The Guardian publica 'Miles se unen a la manifestación en Barcelona contra la independencia catalana'. The Times titula 'Manifestantes anti-independentistas devuelven el golpe mientras la crisis catalana se hace más profunda' y The Telegraph tiene como primera noticia 'España en crisis. Catalanes a favor de la unidad marchan para rechazar la declaración de independencia'.