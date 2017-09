Las prendas hechas a partir de materiales reciclados invaden la Fashion Week de Madrid

Botellas de plástico, neumáticos y fibras celulósicas serán algunos de los materiales reciclados que incorporan diferentes colecciones de prendas que se presentarán en el marco de la Fashion Week de Madrid, que arranca este jueves 14 de septiembre y hasta el próximo día 19 en Ifema.

Bajo el lema 'Recycling is the new black', SIGNUS quiere mostrar a la ciudadanía el "gran potencial del neumático en el diseño", por ello, la entidad mantiene desde hace años colaboraciones con empresas vinculadas al sector de la moda, como Ecoalf, con la que desarrollaron la utilización de polvo de neumático en calzado, dando lugar a las 'flip flop', que ahora se comercializan desde hace años.