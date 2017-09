El lado más familiar de Cristiano Ronaldo

A pesar de que Cristiano Ronaldo intentaba dejar su vida privada a un lado, las imágenes en sus cuentas oficiales en redes sociales con su actual pareja, Georgina Rodríguez y sus hijos, cada vez son más frecuentes.

Hace unos años Cristiano, contaba la verdad acerca de su padre: "Mi padre era alcohólico. No fue el padre que soñé tener, lo quería, pero nunca tuvimos una conversación buena". No cabe duda de que fue una situación complicada la que el futbolista vivió con su padre, pero ha dejado todo esto a un lado, para tener un bonito recuerdo en Instagram. Cristiano ha demostrado su lado más sensible y familiar, con Mateo entre sus brazos, el pequeño de los mellizos que tuvo por gestación subrogada y acompañado de su hijo mayor Cristiano Jr, que apunta maneras futbolísticamente con Eva en brazos.