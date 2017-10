Los jugadores del Real Madrid visten de Hugo Boss

MADRID, 24 (CHANCE) Los jugadores del Real Madrid Club de Futbol vuelven a lucir esta temporada un look completo firmado por Hugo Boss para todos sus viajes y eventos oficiales.

El look está formado por un traje confeccionado con lana italiana en color azul marino y un sofisticado estampado milimétrico de la linea 'Create Your Look' que permite escoger la talla perfecta de americana y pantalón sin necesidad de que sea la misma. Todo ello combinado con una camisa en color azul medio y una corbata de seda en azul marino con borde blanco en honor al color del club y unos zapatos y cinturón negros y de piel.