Dos grabados de Picasso de su etapa rosa y piezas de Chagall o Gauguin, a subasta online

La casa de subastas 'online' Catawiki subasta hasta el próximo 3 de diciembre piezas enmarcadas en el arte francés, con algunos de los máximos representantes de la Escuela de París entre los que se incluyen 32 obras de artistas como Picasso (con dos grabados) Pierre-Auguste Renoir, Suzanne Valadon, Marc Chagall, George Braque o Paul Gauguin.

También por otros dibujos como una obra del artista ruso Erté representando 'La Tosca'; una obra satírica atribuida a Honoré Daumier titulada 'Les Baigneurs' o una acuarela de André Lhote con el título 'Leda and the swan in the woods'.