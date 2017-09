Las imágenes ganadoras del Worl Press Photo llegan a Madrid desde todos los rincones de un "mundo convulso"

Las 143 imágenes ganadoras del certamen World Press Photo 2017 se exponen desde este viernes, 29 de septiembre, hasta el 1 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), una selección que incluye historias y sucesos de actualidad desde todos los rincones de un "mundo convulso", según lo ha definido la responsable de traer la exposición a España, Myriam Navas.

"Es una pequeña ventana al mundo que te recuerda lo que ocurrió el año pasado", ha explicado la organizadora de la exposición en Madrid, que destaca en especial las "pequeñas historias" que también se incluyen en el recorrido de la exposición y que, de otro modo, no habrían sido conocidas por no haber llegado a las portadas de los grandes medios.

El recorrido de la exposición, de aproximadamente una hora, abre con las imágenes ganadoras del concurso, que muestran el asesinato del embajador ruso en Turquía durante la inauguración de una exposición fotográfica en 2016. Un policía de 22 años que le escoltaba desenfundó la pistola durante el acto y lo mató al grito de 'Allahu akbar. No olviden Alepo, no se olviden de Siria'.

"Intentábamos calmarles pensando que tenían miedo, como es natural, pero resultó que no, que lloraban porque su madre había quedado muerta en la playa de Libia. Si no nos enterábamos de eso eran dos niños más llorando en el mar, es una imagen que funciona porque te enteras del contexto", ha explicado el fotógrafo, que ha acudido a la presentación de la exposición.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de una imagen que tomó durante una operación de rescate en el Mediterráneo y que "no podía ser más sutil" porque mostraba lo que había: 13 cadáveres en una patera; frente al debate que tuvo lugar en las redes sobre mostrar o no imágenes del atentado de Barcelona.

"La imagen que hice en la operación de rescate la publiqué y si algún familiar de las víctimas se enfada y me llama me sentiré fatal, pero aún así decido publicar la imagen porque sé que, si no, no se enterará nadie. En Las Ramblas sé que aunque no publique imágenes de los cadáveres el planeta entero se enterará de que ha habido un atentado en Las Ramblas, por eso se puede ser más sutil", ha señalado.