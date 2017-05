El único fundador vivo de Triana iniciará acciones legales contra la banda que explota la marca 'Triana'

Eduardo Rodríguez les acusa de una presunta "conducta ilegal" que podría conllevar "suplantación de identidad" y "plagio"

No obstante, es tras el fallecimiento de Juan José Palacios Tele en 2002 cuando Eduardo Rodríguez considera "ya moral y artísticamente inadmisible" que siga existiendo una banda que se llame Triana y toque en directo los temas de Triana, cuando de la misma ya no forma parte ninguno de los integrantes de la formación original.

Eduardo Rodríguez "siempre se ha opuesto" a que la viuda de Juan José Palacios autorizase a los músicos reclutados por su marido a seguir haciendo uso del nombre y el logo de Triana. Y en particular ha tachado de "escandaloso" que interpreten las canciones de la Triana original cuando actúan en directo, al mismo tiempo que hacen uso del nombre Triana.

Además, Eduardo Rodríguez, a través de sus abogados, sostiene en el mencionado escrito que la actividad "del "grupo inconsentidamente denominado Triana" podría constituir "un delito contra la Propiedad Intelectual" consistente en "el plagio de una obra intelectual", lo cual, avisa, "no está dispuesto a seguir permitiendo". En el documento se apostilla que estos delitos "conllevan aparejada una pena de hasta cuatro años de prisión".

NO AL USO DEL NOMBRE 'TRIANA'

Esta alternativa que concede el célebre guitarrista a la banda que es objeto de sus acciones legales se debe a que, como se explica en el escrito, él "no tiene inconveniente alguno en la existencia de grupos que rindan fiel y respetuoso tributo al grupo del que formó parte, siempre que se exprese con la debida claridad la condición de la banda actuante como grupo interprete de la obra musical de Triana" y no como 'Triana' a secas, para que el público que asiste a esos conciertos no se sienta engañado.