La fábula sobre refugiados 'Jupiter's moon' gana el 50 Festival de Sitges

Destaca el aumento de voces femeninas en el género y un palmarés muy europeo

Han distinguido como mejor interpretación femenina a Marsha Timothy, de 'Marlina the murderer in four acts', y Rafe Spall ha sido reconocido como el mejor intérprete masculino en 'The Ritual': Sherman ha destacado que valoran la importancia de la interpretación en el conjunto de la película y la fuerza que aportan ambos a sus respectivos personajes.