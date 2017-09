Una gran exposición de 'Juego de Tronos' iniciará gira mundial en Barcelona

Una gran exposición sobre la serie 'Juego de Tronos' iniciará gira mundial en el Museu Marítim de Barcelona el próximo 28 de octubre, con piezas de vestuario, atrezzo, decorados y objetos en un entorno envolvente en que no faltarán los paisajes invernales del Norte y los majestuosos escenarios de Desembarco del Rey.

Lo han anunciado este jueves los organizadores de la exposición 'Game of Thrones: The Touring Exhibition' --la mayor hasta la fecha-- que son HBO Global Licensing, la productora GES y la promotora local Sold Out, que colaborará con la productora francesa Encore.