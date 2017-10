La mayor exposición de 'Juego de Tronos' inicia periplo mundial en Barcelona con piezas icónicas

El actor Ian Beattie: "En el mundo real la brutalidad y la violencia son mucho peor"

Lo han explicado en rueda de prensa este jueves los actores Tom Wlaschicha, que da vida a Jaqen H'ghar --mentor de Arya Stark y sacerdote de la Casa de Blanco y Negro-- e Ian Beattie, que interpreta a Ser Meryn Trant --miembro la Guardia Real--, junto al vicepresidente de licencias y distribución de HBO, Jeffrey L. Peters, y el director de la promotora Sold Out, Rafael Giménez.

Wlaschicha ha explicado que le fascina cómo la emoción --el 'hype'-- por la serie sigue creciendo a cada temporada, a preguntas de los periodistas, ha explicado que no teme por su muerte: "Como soy básicamente responsable de muchas de las muertes, estoy bastante cómodo. Jaqen, teniendo en cuenta que es solo una cara, es difícil de matar".

Sobre la fama, ha reflexionado sobre que no cree que sea algo que se tenga que buscar pero es importante seguir feliz aunque no ocurre, y ha dicho que ama su trabajo y la experiencia de la serie.

El actor ha explicado que conoce España, y en concreto Catalunya y Barcelona, porque es donde su padre vivió los diez últimos años de su vida: "Es la ciudad más bella en la que he estado", ha dicho al presentar 'Game of Thrones: The Touring Exhibition'.