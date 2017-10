El escritor Vicenç Pagès Jordà presenta la historia de un 'Robinson' urbano

El escritor catalán Vicenç Pagès Jordà (Figueres, 1963) presenta una novela corta donde un individuo llamado H. se convierte en un 'Robinson' urbano que se instala en casa de sus vecinos que se han ido de vacaciones.

"El libro no parte de una idea sino de muchas palabras y conceptos", asegura Jordà, y uno de estos es el que dio el primer título a la novela, 'la cama flotante', y que después fue cambiado por 'Robinson' por su paralelismo con el protagonista.

'Escritor sin obra' es otro de los apodos de H. porque "muchos de sus hábitos son propios de un creador, pero él no crea nada, inventa cosas que no se materializan", justifica Jordà.

Es el primer libro que Jordà escribe sin antes documentarse, una novela "antimusical y nada custombrista", donde no hay ninguna mención a canciones, nombres de calles, ciudades ni nada que permita al lector establecer un vínculo material.

La historia evita cualquier complicidad, no está ambientada en ningún lugar ni tampoco en una época en concreto: "No tengo claro que sea un Robinson del siglo XXI, la tecnología no aparece en ningún momento", ha dicho el autor.