¿Por qué debes comenzar septiembre diciendo adiós a la vida sedentaria?

Septiembre está a la vuelta de la esquina. Las vacaciones de verano se terminan y ya comenzamos a sentir que la vuelta a la rutina está cada vez cerca. Un regreso que muchas veces está marcado por propósitos que nos planteamos pero que nunca cumplimos. Uno de ellos es el de dejar atrás la vida sedentaria que tanto repercute en nuestra salud.

Y es que la falta de ejercicio en nuestro día a día no es una cuestión que debamos pasar por alto. Para hacer especial hincapié en esto, Rexona ha realizado el 1er Barómetro sobre el Movimiento de España con el objetivo de estudiar los hábitos y tendencias de movimiento de los españoles en un contexto en el que la alarma mundial por la falta de actividad física ha llegado a posicionar al sedentarismo como una de las causas de riesgo de muerte prematura. Según la OMS, al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.

El movimiento es una actividad que afecta no sólo al aspecto físico de las personas, sino que tiene una influencia directa en su estado de ánimo, percepciones y sentimientos hacia sí mismos y los demás. Según se desprende del estudio de Rexona, 9 de cada 10 españoles creen que la actividad física mejora el estado de ánimo y la autoestima.

Empleando las palabras de la psicóloga, "esto se debe a que practicar ejercicio pone en marcha nuestro sistema de recompensa, a través de la dopamina, un neurotransmisor encargado de la sensación de bienestar. Practicar ejercicio es una liberación de neurotransmisores, dopamina, serotonina y un opiáceo, la endorfina, que se libera como hormona, y que "drogan" tu cerebro de forma natural. Una droga es una sustancia que modifica tu forma de pensar, sentir y comportarte. Esta droga natural permite experimentar nuevas sensaciones, tan placenteras, que enganchan. Después de experimentar la sensación del esfuerzo, el sudor, la propia superación, el cerebro registra y almacena la vivencia, y deseará la próxima vez volver a experimentar lo mismo. La sensación de placer es brutal, energizante, de éxtasis. El estado anímico exultante dura varios días, el recuerdo, siempre; y permite enfrentar el siguiente reto desde la tranquilidad y la alegría. Al igual que casi el 90 % de los españoles ve una clara relación entre ejercicio y autoestima. La autoestima se define como el aprecio o la consideración que nos tenemos a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad, en la que claramente, lo quieras o no, lo bello es bueno".

Respecto a este tema, Rodríguez señala que el problema en la falta de hacer ejercicio "reside en que la mayoría de personas no tiene la disciplina suficiente para mantener una rutina semanal de ejercicio y termina abandonando y cayendo de nuevo en un estilo de vida más sedentario.

No les gusta el deporte. Como hemos visto sólo existe un 25% y que, además, no encuentran algo que les motive para ir semana a semana a realizar la actividad. La inician, pero la abandonan por falta de motivación. Debemos tener en cuenta que la mente es muy importante, y el hecho de que en el entorno laboral y social no se facilite la actividad física, acaba reduciendo las posibilidades de ser más activo.