El compositor Chema Purón ha afirmado que no trabaja para "alcanzar ni premios, ni reconocimientos, ni ninguna distinción especial", sino que "he intentado que cada canción fuera capaz de emocionar un poco más que la anterior y que en cada concierto, o en cada disco, el público tuviera esa sensación, de que lo había dado todo".

En su intervención, un emocionado músico ha destacado que la medalla le hacía "muchísima ilusión, no solo por lo que supone de reconocimiento de mi trayectoria profesional, sino por esa mención explícita de obtenerlo por la generosidad y entrega a las causas sociales".

Purón ha hecho un repaso a su trayectoria, de una vocación, que ha confesado "se empezaba a vislumbrar cuando, con apenas dos o tres años me llevaban los domingos al Espolón y no había modo de arrancarme de delante del quiosco de música hasta que la banda municipal no acababa su actuación".