Los calcetines de colores son el nuevo 'must': hablamos con el fundador de Naive

Juan Padilla no sabía que estaba creando una nueva tendencia en nuestro país cuando fundó Naive. Este joven empresario vio la oportunidad de negocio fuera de nuestro país. Mientras vivía en el extranjero -entre Londres e Italia- se dio cuenta de que los calcetines de colores estaban de moda, un nicho de mercado que aún no estaba explotado en España.

"Vivía en el extranjero y me compraba calcetines de colores fuera. En España no había nada, solo los típicos de rombos. Busqué fábricas y empecé a vender a tiendas de amigos", nos explica el propio protagonista .

Con menos de treinta años comenzó esta aventura que ha tenido sus altibajos: "Empecé entre 2008 y 2009. Ha habido de todo, ha habido tiempos buenos y malos. Al principio fue muy bien, empecé a hacer ropa de mujer abrí cinco tiendas pero llegó la crisis en 2011 y tuve que reconducir el negocio", y es que Juan se encontró en sus inicios con algún que otro freno: "Los calcetines al principio me costaba venderlos, hace 8 años nadie quería calcetines de colores y ahora es al revés. Pero antes ibas y nadie quería, porque lo veían como un complemento, los calcetines no tenían valor, se regalaban. Me cogí el coche y me recorrí España entera para venderlos".