El arquitecto Óscar Tusquets recibe un premio en Madrid: "Por favor, no nos abandonéis"

EUROPA PRESS

El arquitecto Óscar Tusquets ha pedido durante una gala de la revista 'Interiores' en Madrid que no se "abandone" a los catalanes que no opinan como muchos partidarios de la independencia. "Por favor, no nos abandonéis", ha señalado.

"Yo no opino que Madrid nos roba, no creo que los andaluces estén... Muchos otros piensan como yo. Más de dos millones de personas. Por favor, no nos abandonéis", ha reclamado el arquitecto en su discurso al recoger un premio honorífico.

"Como los apellidos de mi árbol genealógico demuestran, soy catalán. Comprendo que, cuando una persona oye silbar su himno nacional, o ve insultar al rey cuando viene a homenajear a unas víctimas del terrorismo yihadista, puede sospechar lo peor de nosotros", ha concluido.