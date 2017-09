Zurbarán llena de "exotismo y color" el Meadows Museum de Dallas con su primera serie completa en Estados Unidos

El Meadows Museum de Dallas albergará desde el próximo sábado 17 de septiembre la muestra 'Jacobo y sus doce hijos', exposición de una serie completa de obras de Francisco de Zurbarán que viaja por primera vez a Estados Unidos y que mostrará a un pintor del Siglo de Oro español "diferente, mucho más exótico, colorista y vibrante", según ha explicado el director del centro de arte, Mark Roglán, en la presentación de la muestra.

"Lo que ocurrió entre medias son todo hipótesis, pero no hay una teoría definitiva: se sabe que Zurbarán tenía negocios en América gracias a su segunda esposa y llegó a vender obras en Buenos Aires o Lima, pero eso no quiere decir que fueran esas obras comercializadas. También hay otra hipótesis que apunta al secuestro de un barco que viajaba a las Américas y fue llevado finalmente a Londres", ha señalado Roglán, quien no obstante sí ha destacado lo llamativo que supone esa estancia de obras en Inglaterra "cuando la pintura española todavía no era apreciada allí" --empezó a revalorizarse en el siglo XVIII--.