Los festivales veraniegos Zinemaldia, Jazzaldia y la Quincena Musical generan 46 millones de euros a San Sebastián

Goia afirma que los festivales son también "riqueza y capital social, humano y económico para la ciudad"

Durante el resto del año la ciudad cuenta con una amplia oferta cultural. Además de la programación habitual en los distintos espacios escénicos, San Sebastián organiza diversas citas como Dferia, Olatu Talka, La Semana de Cine Fantástico y de Terror, Cine y Derechos Humanos, Surfilmfestival, Dock of the Bay, Literaktum, o el recién anunciado festival de música electrónica Dantz.

Donostia Kutxa Kultur Festibala pretende ser una gran fiesta alrededor de la música independiente "orgullosa" de llevar a la ciudad grandes bandas internacionales como The Jesus and Mary Chain, The Hives o The Divine Comedy junto a un "increíble" elenco de formaciones locales.