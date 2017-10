El director Warwick Thornton pone la justicia a examen mañana con el western australiano 'Sweet Country'

El director Warwick Thornton pone la justicia a examen en el western australiano 'Sweet Country', que se proyectará este viernes en el marco de la celebración de la 62 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Warwick Thornton nació en Alice Springs (Australia) en 1970 y se graduó en Cine por la Escuela Australiana de Cine, Radio y Televisión en 1997. Su primer corto, 'Payback' (1996), se proyectó en la sección Punto de Encuentro de la 41 Semana, dentro del film colectivo 'From Sand to Celluloid'.

Tiene una amplia trayectoria como director de fotografía, en films como 'Here I Am' (Beck Cole, 2011) o 'The Sapphires' (Wayne Blair, 2012). Ha escrito y dirigido varios cortos estrenados en festivales de cine de clase A, como 'Green Bush' (2005) o 'Nana' (2007), Oso de Plata al mejor corto en la sección Generation Kplus de la Berlinale de 2008.

En 2013 filmó su segundo largo, 'The Darkside', que junto con una miniserie de televisión forma parte del proyecto interdisciplinar 'The Otherside', donde su cine se entrelaza con sus creaciones artísticas. Posteriormente participó en dos películas colectivas: 'The Turning' (2013) y 'Words with Gods' (2014).