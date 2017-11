Tristán, hijo de Pedro J. Ramírez y Agatha: "Mi padre y yo hablamos, no tanto, pero hablamos"

El periódico La Razón celebra por décimo año consecutivo uno de sus eventos más esperados, la Pasarela de La Razón. Como viene siendo habitual, fueron muchos los rostros conocidos que quisieron acompañar a la publicación en una noche tan importante y es que algunos de los diseñadores más conocidos de nuestro país mostraron algunas de sus propuestas para la temporada.

CH: ¿Cómo has vivido esta vuelta a casa, echas de menos estar fuera?T: Siempre echo de menos vivir en sitios maravillosos, ha vivido en la India, en China, estoy echando de menos mis aventuras por ahí pero estoy encantado porque estoy trabajando en un estudio, viajo mucho y no paro, la verdad. Estoy encantado.CH: El último año no ha sido fácil. ¿Lo llevas con optimismo, cuál es el secreto?T: Yo siempre he sido muy optimista en todas las situaciones en la vida, me han llamado muchas veces 'míster happy', ha sido un año duro pero son cosas que pasan y han pasado tantas cosas maravillosas, divertidas que bueno, no compensa, pero no paras de pasártelo bien.CH: Tu madre está guapa.T: Sí, está guapa, guapísima. El otro día me dio incluso un poco de shock porque le había robado unos pantalones a mi hermana que eran de cuando tenía 16 años, que no le caben a mi hermana y le venían perfectos a mi madre. Mi hermana que toda si vida le ha robado ropa a mi madre, mi madre está encantada porque le está robando cosas de vuelta.CH: ¿Podréis recuperar la relación con vuestro padre y olvidar el daño?T: Bueno son relaciones que cambian. Se vuelven más complicadas tal vez pero eso no hace que se acaben. No sé.CH: Sigue siendo tu padre pero no habláis con él como antes. ¿o sí?T: Bueno hablamos, no tanto, pero hablamos.CH: ¿Le has felicitado por la boda?T: No. No he llegado a felicitarle.CH: ¿Conoces a la mujer con la que se ha casado?T: No.CH: ¿Te alegras de que esté feliz?T: Me alegro que esté feliz.CH: Tu madre cuándo nos va a presentar a alguien.T: Mi madre está con una energía tremenda, está saliendo como una loca, hay días que llega más tarde que yo* salimos a cenar y ella también sale, no hay quien la pare.