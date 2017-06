Tontxu, sobre las prácticas de 'La Rueda': "Dan de comer a muchos autores españoles"

El cantautor y miembro de la Junta Directiva de la SGAE, Antonio Ipiña 'Tontxu', ha asegurado este jueves 22 de junio que las prácticas conocidas como 'La Rueda' "dan de comer a muchos autores españoles" y las ha defendido al recordar que "en el 99% de los casos son puntualmente lícitas".

"Me parece que es algo que está dando de comer a muchísimos autores españoles con mucho talento y prefiero que vivan ellos de sus canciones y no el reggaeton o el bacalao, que no me merecen mucho respeto. Tenemos que seguir viviendo de esto", ha defendido a la salida de la Asamblea General celebrada en el Complejo Duque de Pastrana de Madrid.