'The Maus' une terror y política y muestra el choque violento de "dos europas" en los Balcanes

Refleja una violencia que "parece un cáncer genético" tras una guerra civil

El director asturiano Guillermo --'Yayo'-- Herrero muestra el choque violento entre "dos europas" tras la Guerra de los Balcanes en su opera prima, 'The Maus', una unión de terror y política que ha realizado su estreno europeo en el Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebra en la localidad barcelonesa hasta el domingo.

"En la película hay dos europas: la nuestra, en la que vivimos felices y contentos, y otra que está muy rebotada y lo ha pasado mal. Cuando los dos mundos chocan surge mucha violencia", ha dicho Herrero en rueda de prensa este miércoles, en la que ha explicado que le interesa y le transmite más incomodidad una violencia que está en el tono e implícita, que no una explícita.

Han acompañado a Herrero en rueda de prensa el actor bosnio Sanin Milavic y los productores Jesús Ulled y Enrique López Lavigne, que han descrito a la protagonista como una mujer que aunque ha vivido horrores se siente independiente, pero está rodeada de unos hombres que no le dejan ser ella, y ante lo que tiene que reivindicar su identidad como mujer y musulmana.

Milavic se ha referido a la Guerra de los Balcanes y ha afirmado: "Quizás podéis conectar con la Guerra Civil que tuvo España no hace tanto, y en cómo se genera esta violencia que parece un cáncer genético", y que da la sensación de que nunca termina.

"Quizás la película sirve de señal de alarma y alerta" ante la situación actual, en la que ha observado que cada país quiere ir por su lado --entre los que ha mencionado a Polonia, Croacia y Bulgaria--, y ha esperado que se superen las diferencias y no se conviertan en una carga.

El actor ha explicado que el filme le ha ayudado a afrontar sus propios miedos: "Todos nos esforzamos en encontrar la paz después de cualquier guerra o trauma. En Bosnia no se ha alcanzado la paz total, creo que nunca se hará", pero ha esperado que al menos pueda haber espacio para el diálogo entre las personas.

Sobre algunas dosis de humor negro que tiene la película, el director ha explicado que no hay tanto como me gustaría: "Me parece fundamental. Por muy serio que sea el tema, algo de humor tiene que haber", y ha añadido que también le gusta que exista un componente político.