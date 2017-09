Teresa Catalán, Premio Nacional de Música: "La música que hacemos las mujeres parece que no está reconocida"

Teresa Catalán, Premio Nacional de Música en la modalidad de 'composición', ha reivindicado este lunes 25 de septiembre el papel de la mujer en el apartado musical, algo que cree que "no está muy reconocido en España".

Catalán ya fue la primera mujer que obtuvo una cátedra de composición por oposición en España y ahora ha sido la primera en recibir un Premio Nacional en el apartado de composición. "No sé si en el imaginario de todo el mundo está claro que la mujer hoy tiene un lugar en la creación y, en especial, en la creación musical", ha señalado en declaraciones a Europa Press la autora.

Reconocida en el galardón por su "importante labor pedagógica", Catalán también ha aprovechado para apuntar al "problema" de la enseñanza musical en España. "Los conservatorios están fuera del lugar que les corresponde, no están incorporados a la Universidad y es algo que habrá que ir corrigiendo poco a poco", ha reiterado.

"No estoy contenta con la política cultural. Hay un IVA que no beneficia en nada al sector, músicos de primera categoría que están sin poder salir a las salas de conciertos...Tenemos auditorios y artistas muy buenos, pero no hay tanto sitio donde tocar: hay que replantearse la situación y hay mucho trabajo por hacer", ha señalado.