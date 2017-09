Teresa Bueyes: "Actualmente no tengo amistad con Alba Carrillo"

CHANCE

Teresa Bueyes clara y rotunda sobre su actual relación con Alba Carrillo. La letrado confirma su nula amistad con la modelo. Sobre las deudas económicas que tenía Alba con Teresa, ya están zanjadas, y es que Teresa le ha llegado a perdonar parte de la cantidad que debía.

Teresa rompe su silencio y nos concede una entrevista en la que responde a las polémicas que gira en torno a las famosas madre e hija, que vuelven al ojo del hucarcán.

TERESA BUEYES: "NO TENGO AMISTAD CON ALBA, PREFIERO QUE CADA UNA HAGA SU VIDA"

CHANCE: Teresa, preguntarte por las últimas declaraciones de Alba que le has perdonado una parte.

Teresa Bueyes: Claro. La he perdonado una parte.

CH: ¿Por qué?

T.B: Pues porque ya he zanjado el tema con ella y prefiero perdonarle y cerrar toda esta polémica.

CH: Pero, ¿volvéis a la amistad con ello?

T.B: No, no. Yo prefiero que cada uno haga su vida. Cada una que tenga su vida y ya está.

CH: Oye y el tema este que es un poco surrealista que habla de un amigo brujo tuyo que tienes*

T.B: Bueno aquí tengo los mensajes de Lucía de esta mañana que me gustaría que los vierais para que luego digan*

CH: Comunicación sí que tienes por lo que veo.

T.B: Aquí está el mensaje y le digo que a ver si es verdad lo que dice y me dice que no sabe a lo que se refiere. Dice que no lo entiende y que esto es mentira. Bueno luego me ha llamado al despacho para pedirme perdón llorando, entonces que las disculpas* si son buenas personas lo que pasa es que a veces los seres humanos nos confundimos y hacemos cosas mal hechas. Por mi parte está todo perdonado.

"NO CREO EN LAS MAGIAS NEGRAS"

CH: Pero ¿es verdad que iban al chico este a que les leyeran las cartas? Que piensan que les ha podido echar un mal de ojo.

T.B: Es un amigo en común de todo el grupo de amigos y como tal, probablemente pero yo ahí ni entro ni salgo porque primero no creo en las magias negras y en todas esas cosas que creo que son cosas sin cultura y analfabetas.

CH: Acciones legales entiendo que no vas a presentar.

T.B: No, por favor.

CH: ¿No merece la pena?

T.B: No, es que no hay nada. No hay acción legal que valga. Es que no quiero que perdáis más el tiempo porque es ridículo todo esto. Me parece absurdo todo esto.

CH: Dices que te llama al despacho ¿con Alba todavía*?

T.B: Me parece que tiene un lado muy bueno igual que su madre y espero que se recuperen pronto.

CH: Pero como clienta si que has dicho que era problemática. Es verdad que ella fue a otro despacho de abogados donde no estaban dispuestos a llevar su caso. Es complicado ¿no? Llevar su caso.

T.B: Hombre despachos con un cierto nivel y reconocimiento es complicado que cojan a este tipo de personajes que están en el corazón. Pero, no obstante, yo creo que Alba ha cogido una buena abogada y estoy segura de que va a tener la suerte de que no esté todo el día la prensa ni los "vudús" ni todo esto.

CH: ¿Has tenido la oportunidad de conocer a Alba de primera mano? Porque aparte de ser su abogada has sido su amiga. ¿Por qué crees que las personas cercanas a ella acaban siendo sus enemigos como Fonsi? ¿Qué le pasa a Alba? ¿Por qué tiene enemistad con la gente?

T.B: No sé, eso preguntárselo a ella. Yo ya te digo que prefiero ir a lo mío y trabajar mucho que es lo que tengo que hacer y enfocarme en temas mucho más graves que se llevan en el despacho desde abusos sexuales de menores, maltratos a mujeres y cosas que realmente cuando ves esto te da la risa. Te da la risa porque esto si que no tiene ninguna importancia, yo prefiero la importancia de los temas que se llevan al despacho.

CH: Pero como abogada en el tema de Fonsi y Feliciano ¿cómo lo ves?

T.B: No. No. No puedo hablar ni del tema de Fonsi ni del de Feliciano. Yo en estas historias no puedo hablar nada.

CH: La relación profesional está cortada ¿la relación personal puede que se retome?

T.B: No se sabe, se lo tenéis que decir a su vidente.