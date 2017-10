Terelu habla sobre el momento vivido en Sálvame:"No me planteo si esto exige un perdón"

CHANCE

Terelu, aclamada por el público a su llegada a una librería de Getafe. La colaboradora llegaba sola en un coche y a la entrada se encontró con un grupo de fans que le gritaban "guapa, guapa" y le decían también: "estás más guapa que en la tele y más delgada".

CHANCE ha hablado con Terelu en la presentación de su libro, y ha hecho algunas declaraciones sobre el tema Sálvame, sobre su madre María Teresa Campos y sobre Bertín Osborne.

CHANCE: Cuarta edición del libro, ¿abrumada?

Terelu: Bueno, conténtisima. Una hace un proyecto y lo hace con toda la ilusión y poniendo el corazón y que la gente responda es un regalo

CH: En éste momento, firmando, hablando con la gente, ¿qué es lo que te están diciendo que te hace más ilusión?

Terelu: Siempre me emociona cuando alguien me cuenta que ha pasado la enfermedad que yo he tenido o un familiar y esa dedicatoria siempre tiene que ser especial, yo sé lo que me gustaría escuchar o que me escribieran.

CH: Año de luces y sombras, ¿éste libro ha sido una luz?

Terelu: Sí, sin lugar a dudas. ha sido un sol, en grande. Lo mejor. Espero que de aquí a diciembre tengamos poco tiempo para hacer nuestras cosas porque estemos cerca de la gente, estemos firmando

CH: ¿Un segundo libro?

Terelu: En estos momentos no pienso. Que éste está recién nacido, todavía estoy dándole el pecho. imagínate, como para parir otro*

CH: ¿Te gustaría abrirte otra vez?

Terelu: No, no. Yo pensé que iba a ser peor, pero no. En el fondo luego también sacas muchas cosas en positivo. Desahogarte es muy gratificante

CH: Bueno, tiene sus cosas positivas y negativas, ahora estás en una parte negativa, sobreexpuesta

Terelu: No, yo no creo que esté en una parte negativa. Estoy bien. De momento tengo salud, aunque ahora estoy resfriada, mi hija está bien, estudiando, mi madre está muchísimo mejor* yo creo que no puedo decir que estoy mal. A mí me daría vergüenza

CH: ¿María Teresa cómo se encuentra, que dijo que estaba ya cansada de estar en casa?

Terelu: Sí, sí. Pero bueno, ahora hemos tenido unas semanas* hemos grabado con Bertín, que creo que se emite el miércoles que viene, ella grabó ayer con Risto y ahora está muy atareada. Y no he visto la entrevista con Bertín, para mí va a ser la misma sorpresa que para los demás. Yo sé lo que hemos hecho Carmen y yo o las tres cuando hemos estado en un momento dado, o los cuatro juntos comiendo. Yo creo que ella se ha quedado satisfecha, la dirección del programa también y Bertín la está apoyando mucho. Ahora la llama mucho* yo es que quiero mucho a Bertín

CH: Bertín es de sacarte lo que tienes más adentro

Terelu: Es que no lo he visto. Estábamos rodando a la vez. Ella estaba con Bertín y nosotras en la cocina, que es para vernos a Carmen y a mí en la cocina. Pero sabes lo que pasa, que yo conozco a Bertín y él a mí y entonces dijimos, cuidadito cuidadito que como te pongas me pongo yo... es una broma

CH: Había un proyecto para Teresa en la tele, ¿al final está estancado?

Terelu: Yo no sé nada, te lo digo de verdad. Me encantaría poder deciros, yo desconozco. Sé que ella tiene reuniones, pero te metes en la vorágine del trabajo, de la vida, pero si hubiera una cosa lo sabría. Bueno, o por lo menos eso creo yo, no vaya a ser que ahora me lleve yo la sopresa y quede como tonta

CH: Pero el proyecto

Terelu: No, no, creo que hay personas que están preparando proyectos para Teresa. Hay productoras que están preparando formatos para Teresa, que hayan hablado ya con la cadena y se haya concretado algo, creo que eso todavía no

CH: La gente te está diciendo que estás muy guapa, eso te da ánimos* ¿qué va a hacer ésta gente si deja de verte en televisión?

Terelu: ¿Pero porqué quieres que me dejen de ver en televisión?

CH: No hombre, por lo que se estaba diciendo

Terelu: Yo estoy tranquila y nada más. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible, no siempre uno está brillante todos los días y lo que hay que intentar hacer es estar lo mejor posible los más días posibles

CH: Eso es complicado

Terelu: Sí, es complicado, pero bueno, la vida es complicada. La vida, el trabajo* nadie dijo que esto fuera fácil

CH: Después de lo que vimos, tranquila no sé si es la palabra adecuada por cómo te sientes

Terelu: Yo tengo mi trabajo y de momento tengo mi trabajo. El día que no lo tenga, pues ya me plantearé cosas y si me las estuviera planteando, no las contaría hasta que fuera un hecho firme. No te estoy diciendo que esté, sino que no las plantearía. Porque en nuestra profesión no puedes ir adelantando

CH: ¿A día de hoy quieres seguir en Sálvame?

Terelu: Sí, claro, por supuesto. Sálvame es un programa vivo, complicado y necesitamos divertirnos un poco más, que últimamente nos divertimos poco. Y si nos divertimos, divertimos a la gente. Yo siempre he dicho que si en Sálvame tienes un día malo, es el peor de tú vida, pero cuando tienes un día bueno, yo que llevo más de treinta años en ésta profesión, yo te puedo asegurar que cuando en Sálvame tienes un día bueno, es de los mejores momentos que yo he pasado en mi vida profesional. Creo que tenemos que recuperar un poquito eso y el público nos pide un poquito eso

CH: Lo ves como un poco puñalada

Terelu: No, no voy a entrar en eso

CH: A veces se pasan límites que se pueden perdonar, ¿ésta vez, puedes perdonar lo que el programa os hizo a Lydia y a ti?

Terelu: Es que no voy a entrar. no me he planteado si esto exige un perdón, un lo siento yo me planteo trabajar y el día que no esté bien, pues espero que me lo digan con un tiempo mínimo para que me pueda buscar las castañas, como todo el mundo, como todo el mundo. Sentiría, porque ahí hay muchas personas a las que tengo un gran afecto, no sólo las que dan la cara. Hay muchas personas detrás a las que tengo un gran afecto. Son muchos años y por los que yo siento un gran afecto y respeto por su trabajo