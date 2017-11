Terelu y Carmen Borrego, su mayor enfrentamiento por culpa del poli deluxe

Terelu Campos y su hermana Carmen siempre han tenido muy buena relación, aunque púbicamente han dado también mucho que hablar por sus discusiones y enfrentamientos.

Carmen Borrego se enfrentó al poli deluxe, y desveló muchas cosas que no se sabía que la hermana de Terelu pensaba, sobre ella y su manera de actuar y de trabajar.

"He llegado a ver Sálvame y vomitar de lo que estaba viendo, y mi hermana callada. Si Mila hubiera visto decir eso de un hermano no se hubiera quedado callada", ha dicho Carmen Borrego en medio de su entrevista. Terelu y Carmen han discutido durante la publicidad por las duras palabras de la menor de las hermanas hacia Terelu, la colaboradora no puede entender que su hermana piense esas cosas de ella.