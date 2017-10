Terelu Campos, bromea: "Voy a ir virgen al matrimonio, al tercero"

Terelu Campos ha viajado a su Málaga natal para acudir a la inauguración de la nueva tienda de Lola Casademunt. La presentadora ha compartido escenario con Irene Rosales y María Jesús Ruiz.

Terelu Campos: Yo no sé. Yo no quiero hablar de mi hija, es menor y mientras mi hija sea menor yo no tengo que hablar nada de ella.

T.C: Es que es menor y cariño, yo no voy a hablar de una menor, tienes que comprenderlo. Mi hija es menor y de momento como es menor, puedo permitirme no hablar de ella.

T.C: No, no, no. Tengo amiguitas. Amiguitos en el sentido que tú dices, no tengo. Voy a ir virgen al matrimonio, al tercero (risas).