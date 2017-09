Taylor Swift se convierte en la invitada estrella en la boda de su mejor amiga por su sorprendente discurso

Aunque todavía no está a la venta, lo estará el próximo otoño, el nuevo disco de Taylor Swift promete ser un auténtico éxito a ver por los numerosos récords que está consiguiendo su primer sencillo. ‘Look What You Made Me Do’, además de conseguir una cifra inimaginable de reproducciones durante el primer día, el videoclip ha cosechado más de 40 millones de visualizaciones en escasas 24 horas.