Tania Llasera explica el significado de Lucy Lennox

Tania Llasera no puede estar más feliz. La presentadora ya tiene en sus brazos a su segunda hija. Lucía Lennox nacía el pasado 5 de septiembre a las 10h de la mañana.

Aún así, Tania ha querido aclarar que no es una costumbre inglesa sino una tradición de su familia: "Mucha gente me pregunta por los nombres de mis hijos, que si es una tradición inglesa y cosas por el estilo. La respuesta es no, la verdad es que mis hijos si yo viviese en el extranjero se llamarían Jo Bowie y Lucy Lennox, pero como vivo en España, se llaman José y Lucia a secas en sus documentos nacionales, y familiarmente se les conoce como #PepeBowie y #LuciaLennox y a mí que soy su madre y a su padre, nos encantan. Ya expliqué hace dos fotos que es un homenaje a lo que mas me gusta en el mundo: la #música. Os deseo un viernes genial!!! Besos desde mi nido de con Lucy Lennox en brazos".