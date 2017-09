Tania Llasera da a luz a su hija Lucía Lennox

Tania Llasera ya tiene a su pequeña Lucía en sus brazos. La presentadora ha anunciado en su cuenta de Instagram el nacimiento de su segunda hija este pasado martes 5 de septiembre.

"Welcome to the Lucia Vilar Llasera - en casa será Lucy Lennox, que nació ayer día 5, a las 10am, pesa 3 kilos exactos y come como una leona. Su mami se encuentra bien y se siente muy afortunada. Os manda un beso a todos (es muy parecida a Pepe pero más fina y morenita by the way)", escribía la orgullosa mamá en su perfil público.