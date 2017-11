Tamara Falcó aclara las últimas polémicas en torno a su familia

Espectacular en los premios de la revista Marie Claire, Tamara Falcó una vez más volvió a encandilar a los medios. Con su naturalidad y espontaneidad ante los micros, Tamara quiso desmentir una noticia publicada recientemente sobre la boda de su hermana, Ana Boyer con Fernando Verdasco.

Y es que se ha especulado sobre la mala relación que podría tener con Carlos Falcó a raíz de su matrimonio con Esther Doña, boda a la que no asistía, sin embargo es un tema del que Tamara no quiere hablar: "Prefiero no tocar el tema la verdad. Mi padre y Esther tienen su propia vida, nosotros también somos mayores y yo con mi padre tengo una relación maravillosa", sin embargo de los rumores sobre una mala relación añade: "Tampoco es verdad. No es como con Mario que vivo con él, evidentemente no es tan cercana la relación".