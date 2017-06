Susan Sarandon y Tim Robbins comparten cena con su primogénito ocho años después de su ruptura

Susan Sarandon y Tim Robbins se reunieron de nuevo el martes 20 de junio, ocho años después de su separación, y compartieron cena con su hijo mayor Jack Robbins, de 28 años, y otras dos personas en Venecia (California). El exmatrimonio comenzó a salir a finales de los años 80 tras trabajar juntos en el set de la película Bull Durham y se mantuvieron juntos hasta el anuncio de su separación en 2009. La ex pareja de actores comparten un hijo más, Miles, de 24 años.

En 2014, la veterana actriz comentó a la revista AARP que su papel en la obra de Broadway Exit the King la llevó reevaluar su relación con su exmarido. "No puedes hacer una meditación sobre la muerte y permanecer en una situación que no es auténtica", dijo. "Me hizo examinar dónde estaba en mi vida, y me obligó a realizar algunos cambios", añadió.