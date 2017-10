Stanley G. Payne, sobre Cataluña: "Ha habido un proceso de reeducación y extorsión fundamental de la Historia"

El historiador Stanley G. Payne, quien ha publicado el libro 'En defensa de España' (Espasa), ha asegurado este lunes 16 de octubre que en Cataluña ha habido "un proceso de reeducación y extorsión fundamental" de la Historia que podría llevar a una "ruptura" de España, aunque "no sea total".

Payne entiende que, pese a tener "paralelismos" con la situación política en la España de los años 30 del siglo pasado y que "pueda haber una mayor ilegalidad", esta situación "no llevará a una Guerra Civil". "No se va a llegar a ese punto de violencia porque la inmensa mayoría de los españoles, hasta los más radicales, no alcanzan ese nivel de radicalización de otras épocas", ha apuntado.