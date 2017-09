Sonia y Marta González totalmente destrozadas en el homenaje a su padre, Dámaso González

Los familiares y amigos de Dámaso González se dan cita en Albacete en un homenaje multitudinario para recordar a la gran figura del toreo. Como no podía ser de otra forma, la viuda y sus cuatro hijos, Sonia, Marta, Elena y Dámaso no quisieron faltar a la cita y es que recibieron todo el cariño y el apoyo de sus seres más queridos en estos complicados momentos por los que están pasando.

En esta ocasión la ciudad de Albacete se volvió a volcar con la familia del diestro y no dudó en mostrarle todo su cariño. Fueron muchas las personas anónimas las que se acercaron a las hijas del diestro para expresarle su dolor. De lo más afectadas y con lágrimas en los ojos llegaron la viuda y las hijas de Dámaso González, que sin duda están pasando por unas semanas muy complicadas desde su pérdida.

MARTA Y SONIA NO PUDIERON EVITAR LAS LÁGRIMAS POR SU PADRE

Entre los rostros conocidos del mundo del toro que no faltaron a la cita pudimos ver a Mari Ángeles Grajal y Jaime Ostos o a José Ortega Cano y Ana María Aldón que no pudieron evitar las lágrimas a las puertas de la catedral al saludar de lo más cariñosos a Sonia González y Juan Peña. Por su parte Ortega Cano no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras al que era uno de sus grandes amigos: "Echándolo mucho de menos porque teníamos una cercanía muy grande personal y era como mi hermano, la verdad es que estamos muy apenados".