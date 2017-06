La compositora recogerá este jueves el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea

"Una persona creativa siempre va a tener una vida difícil, ha sido un proceso muy complicado y rompedor para toda la humanidad", ha manifestado la compositora este miércoles 14 de junio durante una entrevista concedida a Europa Press, horas antes del concierto homenaje a los galardonados que se celebra en el Teatro Real, en el que se interpretará su pieza 'The Light of the End'.