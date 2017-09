Sofía Carson, protagonista de Los Descendientes 2, explica cómo será esta última entrega de Disney

CHANCE

Sofía Carson ha visitado Madrid con el objetivo de presentar la segunda entrega de la exitosa película Los Descendientes. La actriz, de 24 años es conocida por sus papeles en diversas películas de Disney como Canguros en apuros en la que interpretó a Lola, o su papel como Chelsea en la serie Austin y Ally. La intérprete ha explicado en una divertida entrevista cómo será esta nueva entrega de Los Descendientes y también ha compartido algunos de sus intereses y aspectos de su vida personal.

P: ¿Qué vamos a ver en esta etapa de descendientes?

Sofía Carson: Van a ver números musicales impresionamntes, un mensaje muy profundo que se trata del amor, que siempre triunfa sobre el mal.

P: ¿Cómo te definirías?

S.C: Me defino como una mujer... No lo sé, esa es una pregunta muy difícil, ¿cómo te defines a ti mismo?Diría que soy muy apasionada, soy una soñadora, muy trabajadora, y también podría decir que soy una persona que quiero a toda mi familia.

P: ¿Y como Evie?

S.C: Evie es un corazón caminando en todo lo que hace es por su amor incondicional a otros. También es una mujer inteligente, independiente que nos enseña sobre el amor propio, muy apasionada.

P: ¿Cuándo te levantas y te miras en el espejo, ¿qué ves?

S.C: Veo una niña con muchos sueños, con mucha pasión y muchas ganas, pero veo una niña.

P: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado tus padres?

S.C: El mejor consejo que me han dado mis padres es de ser agradecida cada minuto de cada día y saber que solo vivimos una vez y la vida son segundos, así que hay que apreciar cada segundo que tenemos.

P: ¿Cuál es tu look ideal?

S.C: Ahora es estar cómoda. Es estar como en leggins, tenis, una chaqueta de cuero bien cómoda... Pero si voy a salir, unos tacones, un vaquero tipo boyfriend, con una chaqueta... O quizá un vestido para una alfombra roja pero mi look es siempre clásico, no cambia con la moda, es femenino con un toque progre, inconformista.

P: ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu día a día cuando nadie te ve?

S.C: En mi día a día me gusta pasar el tiempo con mi hermana, hacer clases de pilates, hacer clases de ejercicio... Salir a comer, ir al cine.

P:¿Cuál es tu película favorita?

S.C: Moulin Rouge de Baz Luhrmann

P: ¿Y tu grupo de música o canción favorita?

S.C: Mi canción favorita es Can't Help Falling In Love de Elvis Presley.

P: ¿Tus hobbies?

S.C: Escribir canciones, tocar piano, bailar, aunque eso es parte de mi carrera también. Hacer Pilates... Leer.

P: ¿Qué significa para ti formar parte de los descendientes?

S.C: Es un honor enorme para mi. Me siento muy agradecida de formar parte, de contar la historia de Evie. Me siento muy feliz, no solo me cambió la vida si no que amo lo que significa Evie que ha podido significar tanto para tantas niñas en el mundo entero.

P: ¿Y en qué te identificas con tu personaje y qué es lo que más te gusta de Evie?

S.C: Lo que más me gusta de Evie es su corazón, que todo lo que hace lo hace con su amor a otros, su amor incondicional hacia su mejor amiga Mal, sus amigos... También me encanta que Evie es un ejemplo muy especial para las niñas en el mundo entero, siendo la hija de la reina malvada creció pensando que lo físico era todo, que como mujer nos definimos con nuestro reflejo en el espejo y que necesitamos un príncipe azul para que nos haga felices, pero ella nos enseña que es lo contrario, que lo que más importa en la vida es la inteligencia en nuestra mente, el corazón que tenemos, ser las dueñas de nuestro corazón es un mensaje muy bueno para todas las niñas.

P: ¿Te identificas con Evie?

S.C: Completamente, mi amor a la moda también lo tiene Evie, es la fashionista de la película y diseñadora de moda, en eso somos muy parecidas y también el mensaje de "girl power" para mí siempre ha sido muy importante en todo lo que hago, en cada canción que canto, en cada película que hago, para mi es muy importante que ese mensaje esté en todo lo que hago.

P: Tenéis un montón de seguidores en redes sociales, ¿a qué crees que se debe?

S.C: Bueno, obviamente, la magia y el poder de Disney, de Descendientes. La plataforma que nos lleva a todas partes del mundo, la música de la película que es universal y transciende todas las culturas, y el mensaje de la película, que es tan importante que es que no importa de donde vienes, no importa si eres un 'raro' si te sientes que no perteneces a ningún sitio, siempre hay algún lugar en este mundo donde serás apreciado. Las niñas se enamoraron de Evie como yo me enamoré de ella, y también quisiera pensar que yo siempre he sido honesta, siempre he sido Sofía en todas mis publicaciones y siempre he abierto mi corazón en todo lo que hago y por eso espero tener ese tipo de conexión.

P: ¿A partir de qué edades dirías tu que está recomendado Descendientes?

S.C: Bueno creo que esa es la magia de la película, porque a veces conozco a niñitas que tienen cuatro o cinco años y otras que tienen veinticinco, veintisiete, o adultos que son madre y padres, es una película para toda la familia.

P: ¿Qué vamos a ver en esta nueva etapa de los Descendientes 2?

S.C: Vamos a ver un mensaje mucho más profundo, escenas de acción mucho más grandes, batalla de espadas, muy insiprado en Hamlet. Números musicales espectaculares y ese mensaje que es super importante para mi, que el amor siempre va a vencer