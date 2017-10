Sibi Montes desvela todos los secretos de su boda

CHANCE

El próximo 7 de octubre Sibi Montes (24 años), dirá adiós a la soltería tras su boda con Álvaro Sanchís que tendrá lugar en la iglesia sevillana de Santa Ana. La joven se encuentra emocionada e ilusionada por su enlace al que acudirá toda la familia y en el que su sobrina Carmen Rivera Montes será una de las protagonistas.

Lourdes Montes está fascinada con su sobrina, hija de su hermana Lourdes Montes y Francisco Rivera, pero de momento no piensa en darle un primito, algo que sí harán sus tíos Cayetano Rivera y Eva González.

Hace tres meses Sibi Montes y su novio celebraron la pedida de mano después de que a finales de 2016 la pareja anunciara su compromiso de una manera muy original: toda la familia protagonizando un 'mannequin challenge'. Pero anteriormente Álvaro le había pedido la mano a su novia en Florencia donde la pareja se había ido de viaje ante la sorpresa de ella que no lo esperaba.

El pasado viernes Sibis Montes presentaba 'Secretos de Belleza' en el Corte Inglés, de los que muchos formarán parte de su rutina diaria a partir de ahora con vistas a su enlace.

SIBI MONTES: "INTENTO ESTAR TRANQUILA Y GUARDAR LA CALMA PERO YA ESTOY UN POQUITO NERVIOSA"

CHANCE: ¿Cuáles son tus secretos de belleza en estos días?

Sibi Montes: Estoy intentando cuidarme un poquito más de cara a la boda y la verdad es que lo estoy notando muchísimo, me estoy haciendo un tratamiento de esos que no te haces normalmente de hidratación y limpieza. Me he dado cuenta de que es importantísimo cuidarse porque tu imagen es tu tarjeta de visita.

CH: Has empezado ya la cuenta atrás ¿nerviosa?

S.M: Estoy intentando guardar la calma un poco pero al final entre que te preguntan tanto y que está tan cerquita ya estoy un poquito nerviosa y sin parar pero intento estar tranquila.

"SIEMPRE QUE NOS REUNIMOS HAY ALGUNA SORPRESA MUSICAL ASI QUE MUSICALMENTE VA A SER DIVERTIDO"

CH: ¿Cómo va a ser tu boda?

S.M: No es nada fuera de lo común, va a ser una boda muy tradicional, muy familiar, con amigos, con muchos invitados eso sí; pero, nada en especial. Es verdad que en mi familia siempre que nos unimos hay alguna sorpresa musical, no hay nada organizado pero siempre alguno se pone a cantar, además el hermano de Álvaro también tiene un grupo así que musicalmente va a ser divertidísimo.

"NO IMAGINABA QUE IBA A CASARME TAN JOVEN"

CH: ¿Imaginabas casarte tan joven?

S.M: La verdad es que no, no lo imaginaba para nada, no era nada proclive a eso pero las cosas han ido así y ahora estoy feliz. Creo que si piensas demasiado las cosas importantes nunca las haces.

CH: ¿Qué dirías de Álvaro?

S.M: Desde un principio todo ha sido muy fácil porque hemos conectado muy bien, nos hemos entendido muy bien, nos hemos ido conociendo y sabemos tratarnos muy bien y disfrutamos mucho juntos porque nos gustan las mismas cosas, nos divertimos... la final es eso lo que buscas tranquilidad, paz y estar feliz en general.

CH: ¿Es cierto que os conocisteis en la Feria de Abril?

S.M: No, ya nos ya nos conocíamos pero fue ahí cuando empezó la relación.

"LA PEDIDA FUE EN FLORENCIA Y FUE TODA UNA SORPRESA, NO ME LO ESPERABA Y ME ENCANTO"

CH: ¿Cómo le conociste?

S.M: En Sevilla, por amigos en común, un día cualquiera, sin nada romántico.

CH: ¿Cómo fue la pedida?

S.M: Muy bien.

CH: ¿Te sorprendió?

S.M: Sí me sorprendió, fue en Florencia donde nos habíamos ido de viaje y fue muy bonito no me los esperaba para nada y me encantó.

"MI HERMANA ME ESTA AYUDANDO Y ACONSEJANDO MUCHO EN LOS PREPARATIVOS"

CH: ¿Tu hermana te está ayudando con los preparativos?

S.M: Sí, la verdad es que sí. Tanto mi madre como mi hermana están todo el día pegadas a mí, lo hacemos todo las tres y también con la madre de Álvaro, por supuesto, pero es una suerte tenerlas para que te aconsejen, para que te ayuden, aunque luego una tome las decisiones pero tener algún referente es una ayuda importante.

CH: Habéis elegido la misma iglesia en la que bautizasteis a tu sobrina, ¿por qué?

S.M: La eligió Álvaro, aunque todo el mundo piensa que es cosa mía. En su familia hay mucha tradición con esa iglesia, de hecho él se bautizó allí. Antes de hablar conmigo y de pedirme nada ya la cogió, así que no había opción y yo encantada porque es muy bonita.

CH: Álvaro es aventurero, foodie, le encanta la comida, ¿compartís todas esas aficiones?

S.M: Sí, nos gustan las mismas cosas viajar, comer, probar cosas nuevas* además a él le encanta cocinar.

"ME PLANTEE DISEÑAR MI VESTIDO PERO ERA DEMASIADO AUNQUE SI HE DISEÑADO EL DE MIS AMIGAS PARA QUE HAYA UN TOQUE NUESTRO"

CH: ¿Por qué no habéis diseñado tu hermana y tú el vestido?

S.M: Era ya demasiado con todas las cosas de la boda. Me lo planteé pero luego hablé con Roberto Diz, que es amigo nuestro, que me conoce muy bien y que captó muy bien la idea que yo tenía. Yo sí he diseñado el vestido de todas mis amigas, así que por lo menos tenemos nuestro toque, con eso me conformo.

CH: ¿Os gustaría ser padres pronto?

S.M: No, de momento no porque soy bastante joven y me apetece ser súper mami y hasta que no esté asentada en todos los aspectos y me apetezca solo dedicarme a eso, que creo que es básico, voy a esperar un poco.

"EVA Y CAYETANO ESTÁN FELICES Y ENCANTADOS CON LA LLEGADA DE SU PRIMER HIJO"

CH: ¿Has dado la enhorabuena a Eva y Cayetano?

S.M: Sí, por supuesto, los vi en la Goyesca y les felicité. Estaban felices y encantados.

CH: Un nuevo miembro en la familia siempre es una alegría, ¿no?

S.M: Claro que sí y además a Carmen le encantan los niños y ya va a tener un primito.

"LA LUNA DE MIEL SERÁ EN AUSTRALIA, CALIFORNIA Y LA POLINESIA FRANCESA, UN VIAJAZO"

CH: Lourdes y tú os lleváis fenomenal, ¿Álvaro también ha congeniado con Fran?

S.M: Sí, y mira que no tienen nada que ver en un principio, porque Álvaro es más de playa y más desenfadado mientras que Fran es más de campo, más tradicional... pero se llevan fenomenal. Son hiper amigos.

CH: ¿Tenéis ya organizada la luna de miel?

S.M: Sí, nos vamos al día siguiente, estoy deseando desconectar. Nos vamos a Australia, a la Polinesia francesa y a California. Un viajazo pero es el momento porque luego no tienes tantos días ni tanta facilidad para hacerlo.