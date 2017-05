Shakira consigue ser número 1 con 'El Dorado' en solo 30 minutos

Estos temas se suman a las otras canciones de su disco El Dorado como Nada, Amarillo, Perro Fiel junto a Nicky Jam, Trap con Maluma, Comme moi con el francés Black M, y Toneladas, así como tres canciones en inglés llamadas When a Woman (Cuando Una Mujer), Coconut Tree (El Cocotero) y What We Said (Lo Que Dijimos), al lado de Magic.