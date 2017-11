Sergio Ramírez, Premio Cervantes: "De mi pasado revolucionario me quedan los ideales, intactos y a prueba de moho"

El Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ha asegurado este miércoles 16 de noviembre que, de su pasado "revolucionario", todavía conserva "los ideales". "Están intactos, a prueba de polilla y de moho, y me seguirán acompañando hasta el final", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor nicaragüense.

Ramírez, que llegó a ser vicepresidente de Nicaragua con el primer gobierno sandinista, ha afirmado que esos 'ideales' incluyen a sociedades "menos desiguales" y a "democracias y pueblos que vivan en régimen de libertad", frente a "paraísos descalabrados y caducos". No obstante, ha adelantado que él ya no se siente "parte de la solución".

"Estoy ausente de la política desde hace 17 años y no me interesa vivir dentro de ella, sino de la literatura. Soy un observador crítico y opino cuando toca, pero no creo que sea parte de la solución: ese es el lugar de los jóvenes, que lamentablemente están fuera de la acción política", ha lamentado.