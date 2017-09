Sergi Roberto se casa con su novia Coral Simanovich

Sergi Roberto es el siguiente jugador que se dará el 'sí, quiero'. El futbolista del FC Barcelona ha anunciado en su cuenta de Instagram que le ha pedido matrimonio a su novia, la israelí Coral Simanovich.

Ahora, le toca el turno al catalán que ha querido compartir esta buena noticia con todos sus seguidores: "Full of love for ever" (Lleno de amor para siempre).