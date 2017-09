Selena Gomez pasea por Nueva York tras confesar su trasplante de riñón

Selena Gomez es una mujer nueva después de confesar que se había sometido a un trasplante de riñón. La cantante compartió hace unas semanas una fotografía donde desvelaba que una amiga suya le había donado un riñón para poder seguir luchando contra el lupus.

Y es que este verano ha sido muy complicado para la cantante. Ella misma lo explicaba en su perfil de Instagram: "Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con vosotros".