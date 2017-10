Los Secretos en su 40 aniversario: "Mientras nos sintamos bien y haciendo algo de calidad, seguiremos en los escenarios"

Los Secretos (Alvaro Urquijo, Ramon Arroyo, Jesús Redondo, Juanjo Ramos, Santiago Fernández) cumplen 40 años y lo celebran estrenando una película documental que revela de forma inédita los momentos clave de su vida, origen y trayectoria, con la que "agradecen" al público "haberles apoyado durante tanto tiempo".

"Mientras nos sintamos bien y haciendo algo de calidad, seguiremos en los escenarios", ha aseverado el líder del grupo, Alvaro Urquijo, en una entrevista con Europa Press. Así, ha expresado que vivir cuatro décadas en el mundo de la música "no es fácil" y que "si están donde están" es gracias al público.

"Yo no tenía ganas, pero hicimos un disco de homenaje a mi hermano, y todos en el mundo de la música nos apoyaron", ha indicado para precisar que fue "ese tipo de ayuda emocional" más "la ayuda de la gente que no se olvidó de ellos" la que les dio un motivo "para recuperar la confianza en si mismos y volver a salir al escenario".

A su juicio, otra de las cosas que caracterizan sus canciones es que están hechas "fuera de las modas" y basadas "en su propio criterio, con su estilo y su forma de pensar". "Tal vez no estábamos acostumbrados en la España de los 80 a que alguien joven utilizase un lenguaje de desgarro, nostalgia y amor dentro de un contexto popero", ha indicado para expresar que "quizás sea eso lo que les haya diferenciado".

"No siempre se trata de una compañía de música que saca un disco con un grupete y es el publico becerro que lo compra. No, Nosotros pensamos que hay un mundo intermedio mucho mas bonito mas etéreo, metafísico, sensual y sensitivo que no hay forma de describir", ha añadido.