Sara Carbonero felicita en Instagram a su hijo Lucas

Sara Carbonero e Iker Casillas han celebrado el primer cumpleaños de su hijo Lucas. La familia se encuentra disfrutando de unas soleadas vacaciones en algún lugar paradisíaco donde los dos hijos de la pareja seguro que son los absolutos protagonistas.

A todo esto se suma la celebración del primer cumpleaños de su hijo. La pareja daba la bienvenida el 2 de junio de 2016 a su segundo hijo, una pequeña gran revolución que la propia Sara narró en su blog de Elle: "Aún me cuesta creer que ya seamos cuatro. Al igual que me ocurrió con Martín, cuando conocí a Lucas, sentí que había vivido toda la vida con las manos vacías... Esta frase no es mía, pero describe perfectamente ese momento. Lucas ha venido para completar el trébol".